Enzo Fernandez svela: "Volevo il Chelsea a tutti i costi. Se non avessi parlato con Rui Costa..."

Servirono 121 milioni di euro, ma alla fine il Chelsea acquisì il cartellino del regista titolare della Nazionale argentina, nonché del Benfica. Si tratta di Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 etichettato come la più grande cessione record del club lusitano. Un trasferimento suggellato a fine gennaio 2023, che scosse l'Europa e rinforzò terribilmente i Blues.

Ma dell'affare in questione non si sapeva tutto, fino ad oggi. "Se non avessi parlato con lui (Rui Costa, presidente del Benfica, ndr), non credo che il trasferimento si sarebbe concretizzato", ha raccontato Enzo Fernández a GiveMeSport. "La fase di negoziazione è stata molto lunga e difficile. Il mio agente e il Benfica sapevano quanto il Chelsea mi volesse e hanno fatto tutto il possibile per ingaggiarmi". Quanto alla difficoltà dell'ingaggio, protratto fino agli sgoccioli della finestra invernale: "(Rui Costa, ndr) Voleva che restassi altri sei mesi perché diceva che sarebbero arrivate molte più offerte, ma nel calcio non si sa mai. Io volevo andare in Premier League e firmare per il Chelsea, quindi sono felicissimo della mia decisione".

E ha aggiunto: "Quando è arrivato l'interesse del Chelsea, non avevo dubbi. Volevo fare il salto nella Premier League", l'ammissione del campione del Mondo. "Volevo venire al Chelsea a tutti i costi e non volevo lasciar passare l'opportunità. Tutto il mondo lo sa e, grazie a Dio, ha funzionato", la chiosa.