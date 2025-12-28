Raul non ha dubbi: "La Spagna può puntare al Mondiale. Yamal importante, ma non il fulcro"

Ospite dell’evento AS Awards 2025, serata organizzata dal quotidiano spagnolo, l’ex attaccante spagnolo del Real Madrid Raul, ha parlato della Spagna. Queste le sue parole, iniziando da una considerazione sul fatto che la Roja possa essere la favorita al Mondiale del prossimo anno: “Penso che la Spagna, in base a quello che sta facendo, a come si è qualificata e al livello di gioco delle ultime partite, sia sicuramente tra le favorite. Ma onestamente, mi vengono in mente altre otto o dieci squadre che potrebbero contendersi il titolo. Dipende da come le squadre arriveranno al torneo, se saranno state risparmiate dagli infortuni ai giocatori chiave... Ma quando la gente guarda giocare la Spagna, si gode tutto ciò che genera. Dobbiamo essere ottimisti e apprezzare il fatto di avere una squadra di così alta qualità con così tanti giocatori importanti. Possiamo puntare alla Coppa del Mondo”.

Nonostante tanti infortuni la squadra continua a giocar bene: merito della qualità o dello stile di gioco?

“Entrambe le cose. Abbiamo uno stile definito e giocatori che si adattano perfettamente. Se Rodri non è disponibile, Zubimendi lo è. Abbiamo due o tre giocatori per ruolo che garantiscono un livello di gioco elevato, e tutti sanno come l'allenatore vuole che eseguano il piano di gioco. I dubbi sono stati fugati nonostante le assenze. Ci sono 35 o 40 giocatori di alto livello in Spagna. Potrebbe anche esserci un nuovo acquisto nella squadra definitiva”.

Lamine Yamal subirà la pressione?

“Sappiamo tutti che sarà un giocatore importante, ma Lamine non sarà il fulcro della Nazionale. Ci sono giocatori più esperti che devono supportarlo affinché possa essere la stella in campo e alleggerirlo dalla pressione di essere quello che ci salva ogni partita. Dobbiamo dargli il suo spazio. Ha molto talento ed è molto giovane, e lo ha dimostrato nel suo club e con la Spagna. Penso che abbia ancora degli aspetti da affinare. È chiaro che se giocherà bene, ci aiuterà ad avvicinarci alla realizzazione del nostro sogno di vincere il nostro secondo Mondiale”.

Come vede, invece, il Real Madrid?

“Il Real Madrid è in Champions League, tra le prime otto, ed è vero che in Liga ha perso il vantaggio guadagnato dopo il Clasico. Ma la vera battaglia per i titoli inizia ad aprile e si conclude a maggio. Dobbiamo essere pazienti; abbiamo un nuovo allenatore con nuove idee e una squadra molto competitiva. Dobbiamo aspettare. Il Barcellona è forte, e lo è anche l'Atletico, che è arrivato fin qui grazie ad alcuni buoni acquisti. Entrambi ci chiederanno di dare il massimo per lottare per la Liga e gli altri titoli nazionali. Ma ho fiducia nella nostra squadra. Andrà tutto bene e, si spera, i titoli arriveranno”.