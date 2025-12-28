Un gol, un autogol, due legni e tanto spettacolo: finisce 1-1 tra Costa d'Avorio e Camerun

Sotto gli occhi di un attento Kylian Mbappé, è finito 1-1 il posticipo della domenica sera di Coppa d'Africa tra Costra d'Avorio e Camerun. Tanto spettacolo in quella che si può definire come una vera e propria ‘classica’ del calcio africano, nonostante il periodo complicato che sta attraversando la nazionale camerunese. Eppure al Grand Stade di Marrakech sono proprio i ‘Leoni indomabili’ a fare la partita e a sfiorare il gol in diverse occasioni: al 21’ Kofane controlla uno spiovente arrivato in area e lascia partire un tiro che il portiere Yahia Fofana devia contro la traversa; nel secondo tempo altro legno, questa volta colpito da Namaso con una conclusione al limite dell’area deviata dalla difesa ivoriana.

Un minuto dopo il secondo legno colpito dal Camerun, però, arriva la beffa firmata dall’ex Atalanta del Manchester United Amed Diallo, che aggancia il preciso filtrante Ghislain Konan e lascia partire una sassata dal limite che si insacca sulla sinistra. Passano soltanto cinque minuti, però, prima che il Camerun trovi la rete del pareggio grazie ad un cross dalla destra che subisce la deviazione decisiva del difensore ivoriano Konan. Squadre che dunque si spartiscono la posta in palio e che restano appaiate al comando del proprio gruppo F.

Questa la classifica del gruppo F

1. Camerun 4 (2 partite giocate; dr +1)

2. Costa d’Avorio 4 (2; dr +1)

3. Mozambico 3 (2; dr +0)

4. Gabon 0 (2; dr -2)