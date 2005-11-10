Copa del Rey, ai 32esimi tutte le big spagnole: Athletic Bilbao a valanga, l'Osasuna ne fa 6
Yvonne Alessandro
Sono arrivati anche i risultati del turno valido per il pass dei 32esimi di Coppa del Re. In Spagna, all'indomani del tragico incidente ferroviario di Toledo (69 morti fino a questo momento), le partite di giornata del torneo nazionale sono state disputate regolarmente, fatta eccezione per Mijas Las Lagunas-Jaen. Ad ogni modo l'Osasuna impartisce una lezione pesante al modesto Atletico Calatayud, rifilando sei gol, il Getafe si permette un primo tempo in parità prima di decidere il match con Mangala 3-2 e proseguire.
Non delude il Siviglia, che infligge tre gol a zero all'Hortaleza, Athletic Bilbao ì a valanga su Prat, mentre la neopromossa di LaLiga Racing Santander passa per 2-0 sul Ribadesella.
I risultati dei 64esimi di Coppa del Re
Numancia - Oviedo 3-3 (4-2 dopo i calci di rigore)
Pena - Huesca 1-5
Atletico Calatayud - Osasuna 0-6
Baleares - Eldense 0-1
Coruxo - Zamora 0-2
Lebrijana - Getafe 2-3
Poblense - Ceuta 1-2
San Sebastián Reyes - CD Coria 1-2 (dopo tempi supplementari)
Cieza - Granada 0-3
Antequera - Aguilas 2-0
Conquense - Castellón 0-3
Covadonga - Valladolid 0-1
Guijuelo - Gijon 1-3
Laredo - Burgos FC 2-4
Mijas Las Lagunas - Jaen (posticipata)
Real Avila - Unionistas 1-0 (dopo tempi supplementari)
Varea - Andorra 0-3
Torrelavega - UD Ourense 3-1 (in corso ai tempi supplementari)
Auriense - Deportivo La Coruña 0-3
Hortaleza - Siviglia 0-3
Prat - Athletic Bilbao 1-6
Ribadesella - Racing Santander 0-2
Xerez - Cadice 1-3