Harry Kane è vicino alla firma di un nuovo contratto con il Bayern Monaco. Le trattative sono in corso da agosto, con mister Pallone d'Oro 2026 che sta entrando negli ultimi mesi del contratto quadriennale firmato dopo il suo trasferimento dal Tottenham nell'estate del 2023. Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato del club bavarese Jan-Christian Dreesen, tuttavia, non mancherebbe ormai molto per rendere noto il nuovo accordo con il bomber inglese.

Le ultime novità

"Stiamo definendo i dettagli proprio in questo momento", ha dichiarato Dreesen a BILD mercoledì. "Ci vorranno solo pochi giorni. È normale che gli avvocati rivedano ancora una volta i dettagli più precisi tra di loro. Abbiamo già discusso e negoziato tutte le questioni più importanti prima della cerimonia del Pallone d'Oro", ha svelato il CEO del Bayern Monaco. Kane ha rivelato durante la sosta per le nazionali dello scorso mese che le trattative con il Bayern stavano "procedendo bene" e che le due parti erano "piuttosto vicine" al raggiungimento di un accordo.

Le ultime parole

"Ci sono ancora alcune cose che dobbiamo sistemare", ha detto. "Sono felice qui. Penso che non ci vorrà molto prima che ci sia un qualche tipo di annuncio."

Da quando si è unito al Bayern, Kane ha vinto due trofei di Bundesliga, la Copa di Germania e due Supercoppe di Germania dopo essere rimasto a bocca asciutta per anni al Tottenham in Premier League. È inoltre l'unico giocatore a essere finito capocannoniere della Bundesliga in ciascuna delle sue prime tre stagioni in Germania.