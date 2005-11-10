Dowman da rosso in Carabao Cup, respinto ricorso dell'Arsenal: 3 giornate di squalifica

Niente da fare. Il ricorso dell'Arsenal contro il cartellino rosso di Max Dowman nella sconfitta di Carabao Cup contro il Fleetwood e la relativa squalifica è stato respinto da una commissione indipendente: il 16enne dei Gunners, dunque, sconterà 3 giornate di squalifica.

Cos'è successo

Dowman è stato espulso all'85° minuto della sfida per aver sferrato un calcio a ridosso del costato a Harrison Neal, a seguito di un duro contrasto. I Gunners, rimasti in 10 contro 11, hanno poi perso ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il club londinese ha subito presentato ricorso per appellarsi all'espulsione comminata al classe 2009, ma la FA (Football Association) ha confermato che una commissione indipendente ha respinto sia le contestazioni per ingiusta espulsione sia quelle per punizione eccessiva nei confronti di Dowman. La FA ha reso noto che le motivazioni scritte della decisione della commissione di respingere il ricorso saranno pubblicate a tempo debito.

Quali partite salterà

Dowman salterà le prossime 3 partite di Premier League dell'Arsenal contro Liverpool, Hull City e Newcastle. Sarà invece a disposizione per la gara di Champions League contro lo Slavia Praga del 4 novembre e potrà tornare a giocare con la maglia rossa in Premier League per la sfida contro il Manchester City del 29 novembre.