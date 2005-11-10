Carabao Cup, Everton da standing ovation: 3-1 al Newcastle, torna ai quarti dopo tre anni

Al di là del caso Grealish scoppiato a ridotto della Carabao Cup, David Moyes torna a casa con il sorriso: l'Everton ha piegato 3-1 il Newcastle, aggiudicandosi il pass per i quarti di finale. James Garner ha sbloccato il suo score stagionale con un tiro a rientrare spettacolare, il raddoppio su contropiede tagliente e Hayden Hackney a spingere in rete di piatto da distanza ravvicinata (primo gol con i Toffees per lui).

Infine ci pensa Thierno Barry a scagliare il tris in porta, da due passi, al 69'. Inutile la rete della bandiera di Dan Burn nel finale, i Magpies cadono mentre l'Everton vola ai quarti di Carabao Cup per la prima volta negli ultimi tre anni, dopo aver superato una formazione di notevole fattura della Premier League.

I risultati degli ottavi di Carabao Cup

Martedì 27 ottobre

Bradford City-Peterborough United 2-0

Fleetwood Town-Arsenal 5-3 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)

Mercoledì 28 ottobre

Manchester City-Brighton 6-5 DcR (2-2 nei tempi regolamentari)

Bournemouth-Aston Villa 3-0

Fulham-Crystal Palace 0-1

Sunderland-Brentford 3-2

Liverpool-Chelsea 7-6 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)

Giovedì 29 ottobre

Everton-Newcastle United 3-1

34' Garner (E), 45' Hackney (E), 69' Barry (E), 88' Burn (N)