City, Guardiola su De Bruyne: "Qui lo volevo vicino all'area". Ora Cherki: "Impatto enorme"

In conferenza stampa, precedentemente la partita di questa sera contro il Newcastle, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola non ha risparmiato elogi nel parlare della prima stagione di Rayan Cherki con la maglia dei Citizens. Nove gol e 10 assist in 36 apparizioni tra tutte le competizioni sono numeri da urlo per il trequartista classe 2003 che ha ereditato la maglia numero 10 da Grealish.

"Le sue statistiche e il suo impatto sono enormi", ha fatto notare l'allenatore spagnolo, la cui squadra affronta il Newcastle quest'oggi negli ottavi di finale di FA Cup. "Sono entusiasta di ciò che ci sta dando e di vedere come ci provi sempre. Cerchiamo di dirgli di aggiungere certi elementi al suo gioco per il bene della squadra, e lui ascolta sempre, ha sempre voglia di farlo. Sono davvero sorpreso di quanto sia aperto e impegnato nel voler migliorare".

In merito ai progressi, Guardiola ha individuato un ambito in cui il giocatore può fare di meglio: fare la differenza a ridosso dell'area avversaria. Consiglio che in passato diede anche a Kevin De Bruyne, oggi al Napoli, come ha ricordato lo stesso Guardiola: "Quando Kevin giocava con noi (2015-2025, ndr), lo volevo vicino all'area. Non voglio Rayan nel ruolo di terzino destro. Non è facile perché gli spazi sono ridotti, ma lui ha la capacità di trovare quei piccoli varchi e mostrare il suo talento".