Cannavaro: "Inter davanti a tutte. Spalletti restituirà la Juventus ai suoi livelli"
Andrea Piras
Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato del campionato italiano facendo la sua griglia personale per la vittoria del titolo: "L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow , ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti".
Fra le squadre che potranno insidiare l'Inter in vetta alla classifica ci sono "la Roma e il Como soprattutto, per la forza che hanno, tecnica ma anche mentale, e però siamo alla sesta di campionato, conviene ricordarlo. Non vorrei che si ignorasse questo particolare".
Fra le squadre che mancano all'appello invece ce ne sono due in particolare: "Il Napoli ha calciatori di livello assoluto e poi ha Allegri, un top pure come persona, l’ho incontrato recentemente ed è sempre carinissimo. Ha avuto problemi ma se il destino smette di giocargli contro con tutti gli infortuni, lui sa dove mettere le mani e come mettercele. E poi aggiungeteci la Juve, che Spalletti restituirà ai suoi livelli. Luciano è un innovatore instancabile, ti dà sempre qualcosa in più. E me l’aspetto anche adesso. Ha bisogno del tempo necessario".