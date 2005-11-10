Fenerbahçe, Kartal si dimette nuovamente. E questa volta il club accetta la richiesta

Ismail Kartal non è più l’allenatore del Fenerbahçe. Il tecnico classe ‘61 ha infatti presentato le proprie dimissioni dopo la sconfitta per 2-1 nel derby contro il Galatasaray come comunicato dal club in una nota pubblicata sui propri canali social in cui si sottolinea come le dimissioni siano state accettate. Si tratta della seconda volta in questa stagione in cui Kartal si dimette dal suo ruolo dopo la sconfitta interna contro la Roma in Europa League anche se in quell’occasione il club decise di respingere la richiesta confermandolo sulla panchina.

Il comunicato del Fenerbahçe su Kartal

“L'allenatore İsmail Kartal ha comunicato alla dirigenza la propria decisione di lasciare l'incarico. Al termine dei colloqui tra le parti, la scelta è stata valutata e accolta nel rispetto e nella comprensione reciproci. - si legge nella nota - Il club desidera ringraziare İsmail Kartal per il lavoro svolto, la dedizione dimostrata e il forte legame sempre mostrato nei confronti del Fenerbahçe. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Fenerbahçe Spor Kulübü".