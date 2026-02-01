Lione contento di Fonseca, il portoghese potrebbe rinnovare il contratto a breve

L’Olympique Lione sembra intenzionato a prolungare il contratto di Paulo Fonseca e a confermarlo alla guida della squadra per altre tre stagioni. L’attuale accordo del tecnico portoghese, ex Lilla e Milan, scadrà nel 2027, ma secondo L’Équipe i dirigenti del club stanno già pensando a un rinnovo di altri 2 anni.

L’avventura di Fonseca a Lione non è stata finora priva di ostacoli: il tecnico ha dovuto affrontare una sospensione di nove mesi in campionato, conseguenza di un alterco con un arbitro. Nonostante le difficoltà, i risultati ottenuti sul campo sono stati considerevoli, soprattutto considerando il contesto economico e gestionale del club. Al momento, però, non sono ancora iniziate trattative tra Fonseca e la dirigenza dell’OL. Con più di un anno di contratto ancora da completare, la questione non è considerata urgente, ma internamente sono già in programma discussioni future per stabilire i termini di un eventuale rinnovo.

L’ipotesi di confermare Fonseca a lungo termine dimostra la volontà del club di dare stabilità tecnica e continuità a un progetto che, nonostante le difficoltà, ha già mostrato segnali positivi. Lione punta così a costruire un futuro solido, mantenendo alla guida un allenatore capace di gestire sia le pressioni del campo sia le difficoltà extra-calcistiche.