Lione, Fonseca gongola per l'ennesimo successo: "Atteggiamento incredibile della squadra"

Davanti ai tifosi del Groupama Stadium, l’Olympique Lione ha confermato la sua ottima forma con una vittoria preziosa per 1-0 sul Lilla, nel match valido per la 20ª giornata di Ligue 1. Una partita combattuta e intensa, decisa da un dettaglio, ma che permette ai padroni di casa di restare protagonisti nella parte alta della classifica e di conquistare il decimo successo di fila.

Al termine del match, l’allenatore Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Ligue 1+: "È stata una partita complicata per tutti. Il Lilla non ha creato molte occasioni e abbiamo trascorso molto tempo senza il possesso, ma la squadra ha mostrato un atteggiamento incredibile. Siamo molto forti sotto questo aspetto"..

Il tecnico portoghese ha anche sottolineato le difficoltà legate alla stanchezza: "Molti giocatori sono affaticati a causa dell’intenso calendario, Abner non ha chiuso occhio la scorsa notte. Non è il modo di giocare che preferiamo, ma vincere così è altrettanto importante. Ho apprezzato come abbiamo difeso insieme. Questa vittoria era fondamentale. Siamo in un momento positivo, ma ci siamo guadagnati tutto con il lavoro e vogliamo continuare così". Un successo che rafforza il morale del Lione e conferma la solidità difensiva della squadra, elementi chiave per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali in campionato.