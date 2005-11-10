Raphinha-Barcellona, il rinnovo è definito: ha firmato fino al 2030, annuncio venerdì
Simone Lorini
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato italiano Fabrizio Romano, l'attaccante del Barcellona Raphinha ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. L'accordo è completamente definito in ogni sua parte e l'annuncio ufficiale, accompagnato dalla cerimonia di rito, potrebbe arrivare già questo venerdì qualora la stesura dei documenti venga ultimata come da programma.
Leader e capitano, adesso un legame fortissimo anche dal punto di vista contrattuale
Con il precedente contratto in scadenza nel 2028, i giganti catalani hanno premiato il loro nuovo capitano con un contratto ricco e di alto profilo, forte di un avvio di stagione inarrestabile. Raphinha, ventinovenne brasiliano, sta terrorizzando le difese avversarie nel suo nuovo ruolo da centravanti, avendo messo a segno la bellezza di 14 gol e tre assist in appena otto partite in questa stagione.
Una carriera a suon di gol
56 gol in 129 presenze con la maglia del Barcellona sono i suoi numeri dal 2022: prima della Liga ha vestito le maglie di Leeds, Rennes e Sporting Lisbona, anche se il primo club a credere nelle sue qualità è stato il Vitoria Guimaraes.