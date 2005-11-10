Raphinha-Barcellona, il rinnovo è definito: ha firmato fino al 2030, annuncio venerdì

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato italiano Fabrizio Romano, l'attaccante del Barcellona Raphinha ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. L'accordo è completamente definito in ogni sua parte e l'annuncio ufficiale, accompagnato dalla cerimonia di rito, potrebbe arrivare già questo venerdì qualora la stesura dei documenti venga ultimata come da programma.

Leader e capitano, adesso un legame fortissimo anche dal punto di vista contrattuale

Con il precedente contratto in scadenza nel 2028, i giganti catalani hanno premiato il loro nuovo capitano con un contratto ricco e di alto profilo, forte di un avvio di stagione inarrestabile. Raphinha, ventinovenne brasiliano, sta terrorizzando le difese avversarie nel suo nuovo ruolo da centravanti, avendo messo a segno la bellezza di 14 gol e tre assist in appena otto partite in questa stagione.

Una carriera a suon di gol

56 gol in 129 presenze con la maglia del Barcellona sono i suoi numeri dal 2022: prima della Liga ha vestito le maglie di Leeds, Rennes e Sporting Lisbona, anche se il primo club a credere nelle sue qualità è stato il Vitoria Guimaraes.