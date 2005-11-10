Disgelo tra Manchester United e JJ Gabriel? Inserito nella foto ufficiale, ma rinnovo ancora lontano
Simone Lorini
Il giovane talento del Manchester United JJ Gabriel è stato inserito nella foto ufficiale della prima squadra per la stagione 2026-27, nonostante avesse presentato una richiesta formale per lasciare Old Trafford, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La foto di gruppo è stata scattata lo scorso 8 settembre, prima che Gabriel e la famiglia del classe 2010 chiedessero formalmente al club di annullare il suo tesseramento.
Ma il rinnovo resta lontano...
Il promettente attaccante risulta ancora regolarmente registrato con il club inglese, ma il suo addio resta altamente probabile nonostante i tentativi messi in atto per ricomporre la situazione. Il ragazzo, che compie 16 anni proprio oggi, era stato inserito nei piani della prima squadra da Michael Carrick durante la preparazione estiva, arrivando a collezionare anche il suo debutto non ufficiale tra i grandi in occasione dell'amichevole contro l'Atletico Madrid.
Numeri da predestinato a livello giovanile: 26 gol in 29 presenze
Nella passata stagione, il giovane attaccante ha trascinato le giovanili realizzando ben 26 gol in 29 presenze, un rendimento straordinario che gli ha permesso di diventare il più giovane vincitore di sempre del premio Jimmy Murphy Young Player of the Year assegnato dal Manchester United.