Tebas a sorpresa: "Il Real Madrid è la squadra più ribelle di Spagna"

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha definito il Real Madrid la squadra "più ribelle" di Spagna, sostenendo che i dirigenti del club madrileno abbiano una concezione del calcio completamente opposta alla sua. "La squadra più ribelle di Spagna è il Real Madrid perché i suoi dirigenti capiscono il calcio in un modo che io non condivido", ha dichiarato.

Tensioni istituzionali e divergenze gestionali

Queste dichiarazioni, rilasciate originariamente a Diario AS, riflettono la continua tensione istituzionale tra la patronale del calcio spagnolo e la dirigenza del club blanco guidata da Florentino Pérez, in merito alla gestione finanziaria, ai diritti televisivi e ad altri progetti. Nel frattempo, il Real Madrid occupa il quarto posto nella Liga 2026-27 con 15 punti conquistati in 7 partite giocate, restando saldamente in corsa per le prime posizioni grazie a un bilancio di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte. La squadra allenata da José Mourinho si trova a sei lunghezze di distanza dai rivali storici del Barcellona, attualmente capolista solitaria del torneo.