Già 17 tra gol e assist per Olise: sulle orme di Henry e già nella storia della Francia

L'esterno della Francia Michael Olise è stato grande protagonista nella quarta giornata della fase a gironi di UEFA Nations League, firmando due gol e un assist nella sfida vinta per 4-1 contro il Belgio, confermandosi un talento di livello già Mondiale e perno della squadra di Zidane. Il giocatore è subentrato al 60º minuto, rilevando Ousmane Dembélé. Grazie a questa superba prestazione, Olise ha portato il suo bottino di partecipazioni attive a gol con la maglia dei Bleus in questo 2026 a quota 17, frutto di 7 reti e 10 assist.

Sulle orme di Thierry Henry: di fatto già nella leggenda

Nel XXI secolo, solamente Thierry Henry è riuscito a fare meglio in un singolo anno solare con la nazionale francese. Nel 2003, infatti, l'30 leggendario attaccante aveva fatto registrare 19 punti complessivi tra gol e assist nel sistema di punteggio combinato. La Francia tornerà in campo in Nations League nel mese di novembre per le ultime due gare del girone: il 12 affronterà l'Italia, mentre il 15 se la vedrà con la Turchia.

Nel corso di questa stagione, il ventiquattrenne esterno offensivo del Bayern Monaco ha collezionato 11 presenze complessive, mettendo a referto ben 12 reti e 5 assist. Numeri impressionanti che confermano la definitiva consacrazione del talento transalpino sia a livello di club che in nazionale.