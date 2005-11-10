In Francia tutti parlano della Solbiatese: il club lombardo ha ingaggiato... Thierry Henry
Michele Pavese
Un nome destinato a far parlare in Francia come in Italia. La Solbiatese, formazione che milita in Serie D, ha annunciato l'arrivo di Thierry Henry. Nessun ritorno in campo della leggenda della Francia campione del mondo 1998, ovviamente; si tratta di un giovane attaccante franco-camerunese classe 2003 che porta lo stesso nome dell'ex stella di Arsenal e Barcellona.
Il nuovo acquisto arriva dal Club Milano, dove nella scorsa stagione si è messo in evidenza con numeri importanti: otto gol e tre assist in sedici presenze, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza diretta della squadra: "La Solbiatese ufficializza l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Thierry Henry. Il giocatore proviene dal Club Milano, con cui ha disputato sedici partite nella scorsa stagione, realizzando otto reti e fornendo tre assist, dando un contributo significativo al raggiungimento della salvezza diretta del club", si legge nella nota ufficiale della società.
Un nome pesante da portare sulle spalle, ma anche una curiosità che accompagnerà il percorso del giovane attaccante nel campionato di Serie D. Thierry Henry proverà a costruire la propria storia lontano dagli improbabili paragoni inevitabili con il fuoriclasse francese che ha scritto pagine indimenticabili del calcio mondiale.