Chelsea, Palestra vede il debutto in Premier: Alonso conferma il recupero dell'azzurro

Marco Palestra potrebbe finalmente esordire in Premier League con la maglia del Chelsea. Il laterale italiano è infatti tornato ad allenarsi regolarmente e punta a essere a disposizione per la sfida contro il Bournemouth, in programma domani pomeriggio. A confermarlo è stato il tecnico dei Blues, Xabi Alonso, alla vigilia dell’incontro.

Arrivato in estate dall’Atalanta per un’operazione da 60 milioni di euro più bonus, il classe 2005 non ha ancora avuto l’opportunità di scendere in campo in una gara ufficiale con il suo nuovo club. Dopo aver preso parte con continuità alle amichevoli precampionato, Palestra aveva infatti accusato un problema fisico durante gli allenamenti, proprio a ridosso dell’inizio della stagione 2026-2027. Un contrattempo che lo ha costretto a saltare le prime cinque giornate di campionato, nelle quali il Chelsea ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’infortunio gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della Nazionale italiana nel mese di settembre.

Ora, però, il recupero sembra completato. Interrogato sulle condizioni di Cole Palmer, Reece James, João Pedro e dello stesso Palestra, Alonso ha fatto il punto in conferenza stampa: "Sì, si sono allenati tutti, alcuni più di altri. Anche Marco Palestra. Era questo il programma. Si sono allenati bene e sono pronti". Per l’ex Atalanta e Cagliari si apre così la possibilità di collezionare i primi minuti ufficiali con il Chelsea.