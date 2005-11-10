M’Baye Niang riparte da Dunkerque: "I soldi sono secondari, voglio ritrovare il piacere di giocare"

Dopo una carriera vissuta tra grandi palcoscenici e numerose esperienze all’estero, M’Baye Niang ha scelto di ripartire dalla Francia. L’attaccante classe 1994 è il nuovo numero 9 del Dunkerque, club con cui si prepara a tornare protagonista dopo un lungo percorso professionistico.

Quella che è appena cominciata rappresenta una nuova sfida per il centravanti franco-senegalese, che arriva dopo una carriera di oltre 15 anni da professionista, con il passaggio da ben 15 club e una lunga esperienza nei principali campionati europei (in Italia con Milan, Genoa, Torino, Empoli e Sampdoria). L’ultima parentesi è stata in Turchia, dove nella scorsa stagione ha realizzato 6 gol in campionato.

Niang ha spiegato che alla base della sua scelta non ci sono motivazioni economiche, ma soprattutto la voglia di tornare a vivere il calcio con entusiasmo: "Il denaro è un aspetto secondario", il concetto espresso dall’attaccante, che vuole ritrovare quella leggerezza che lo aveva accompagnato agli inizi della carriera. Il francese ha raccontato di avere ancora grande passione per il pallone e di aver scelto Dunkerque proprio per rilanciarsi in un ambiente dove poter essere protagonista. Dopo anni caratterizzati da tanti cambi di maglia, momenti brillanti e qualche difficoltà, Niang cerca una nuova dimensione, più vicina al piacere di giocare che alla ricerca di un contratto importante.

Il debutto con la nuova maglia è previsto venerdì contro l’Annecy, occasione in cui il numero 9 tornerà ufficialmente a calcare i campi francesi con l’obiettivo di dimostrare di avere ancora molto da dare.