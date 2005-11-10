Lazio, reintegro Pellegrini? La porta è ancora aperta ma non per la sfida col Monza

Secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it, Luca Pellegrini potrebbe essere inserito nella lista della Lazio per poter giocare in campionato. Nelle ultime ore si era tornati a parlare di un suo eventuale ritorno già in vista della gara contro il Monza, ipotesi che però non ha trovato riscontri. La porta resta aperta, probabilmente se ne tornerà a parlare a ridosso della prossima sfida contro la Juventus in programma il 18 ottobre.

Unico giocatore rimasto fuori dalla lista dei biancocelesti

Nelle scorse settimane la Lazio ha ceduto Patric, che era l'altro giocatore lasciato fuori dalla lista. Pellegrini, ricordiamo, era in questa finestra di mercato nella lista dei partenti ma non ha trovato una destinazione gradita. Per lui in questa stagione giusto 26 minuti in Coppa Italia contro il Mantova. 27 anni, il giocatore è in scadenza di contratto.