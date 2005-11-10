Iraola esalta Jacquet: "Debuttare con la Francia è difficile, ancora tanta strada davanti"

L'esordio con la Francia è arrivato e Jeremy Jacquet non ha deluso le aspettative. Il difensore centrale classe 2005 si è affacciato per la prima volta nella nazionale maggiore durante la sosta autunnale, conquistando subito consensi grazie alle sue prestazioni in Nations League. Il giovane talento del Liverpool non ha però preso parte alla sfida contro il Belgio, vinta dai Bleus per 4-1, per una scelta precauzionale: aveva accusato una tensione al bicipite femorale, motivo per cui lo staff francese ha preferito non rischiare.

A rassicurare sulle sue condizioni è intervenuto il tecnico Andoni Iraola, che in conferenza stampa ha confermato il pieno recupero del difensore in vista del big match contro il Manchester City: "Si è comportato molto bene. Prima di tutto perché è un giocatore di grande qualità. Avete visto alcuni spezzoni delle sue prestazioni, ma soltanto lavorandoci ogni giorno si può capire davvero il suo valore. Sono felice per lui anche a livello personale, perché debuttare con la Francia è sempre difficile. Ha giocato bene, può essere soddisfatto, ma ha ancora molta strada da percorrere", ha dichiarato l'allenatore spagnolo.

Iraola ha poi rassicurato sulle condizioni fisiche del suo giocatore: "Sta bene ed è pronto per giocare. Non ha disputato l'ultima partita con la nazionale soltanto per precauzione. Domani si allenerà con noi e sarà a disposizione".