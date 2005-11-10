Serie A, finalmente si riparte. Sei partite in un mese per capire le gerarchie

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla ripresa del campionato dopo ben tre settimane di stop. C’è grande curiosità sulla condizione di forma delle squadre dopo una pausa così lunga e l’incognita è legata soprattutto ai giocatori che sono stati impegnati con le nazionali. La prima partita di domani sarà quella tra Genoa e Fiorentina, con i rossoblu chiamati ad una gran prestazione per iniziare ad uscire dai bassifondi della classifica. La Fiorentina di Vanoli spera invece di dare continuità a quei risultati trovati prima della sosta. Tra le partite clou quella dell’ora di pranzo di domenica tra Como e Roma, due formazioni che con il loro gioco sanno dare spettacolo.



La Lazio è il primo posto

Sulla carta per i biancocelesti pare un turno favorevole quello con il Monza. Ne abbiamo parlato - in un’ intervista che vi proponiamo - con Filippo Corsini di radio Rai che sottolinea i meriti di Gattuso. Focus anche sulla Juve che domenica sera sfiderà il Cagliari e ne parliamo con Michele Padovano e Paolo Montero.

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