Gab Cleur lascia il calcio a 27 anni: "Voglio diventare psicologo e dare priorità alla famiglia"

A 27 anni lascia il calcio per dedicarsi allo studio e alla famiglia. Il Western Sydney Wanderers ha annunciato la separazione da Gab Cleur, che lascia il calcio professionistico per concentrarsi sulla propria formazione accademica e sul futuro professionale come psicologo.

Arrivato nel 2022, Cleur si è rapidamente imposto come elemento chiave della squadra, totalizzando 60 presenze nella Isuzu UTE A-League, distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento ai valori del club. Il CEO dei Wanderers, Scott Hudson, ha sottolineato come la società supporti pienamente la scelta del giocatore: "Gab ha dimostrato grande maturità, privilegiando il suo futuro a lungo termine. Non tutti i percorsi calcistici sono uguali, e rispettiamo la sua decisione di concentrarsi su studio e famiglia".

Anche l’allenatore Alen Stajcic ha voluto riconoscere il contributo del difensore: "Negli ultimi 18 mesi Gab è stato fondamentale per la squadra, mostrando disciplina, costanza e grande dedizione. È una persona straordinaria e gli auguro, insieme alla sua famiglia, il meglio per il futuro". Cleur, da parte sua, ha voluto ringraziare club e tifosi: "È stato un onore giocare per il mio club di casa. Porterò sempre nel cuore i Wanderers e custodirò i ricordi delle persone incredibili che ho incontrato, dai compagni allo staff. Ringrazio Dio per questo periodo e auguro il meglio a tutti. La mia scelta è stata ponderata: voglio concentrarmi sulla carriera di psicologo e dare priorità alla mia famiglia".