Cancelo al Barça, il colpo è servito. Rinforzo prezioso per una difesa incerottata

João Cancelo sta per fare ritorno al Barcellona poco più di un anno dopo essere passato all’Al Hilal. Il terzino portoghese, in prestito ai catalani nella stagione 2023/24, era partito nell’agosto 2024, ma ora le circostanze hanno reso possibile un nuovo ritorno in blaugrana.

A spiegare la situazione è stato Deco, direttore sportivo del Barcellona: "Cancelo è un giocatore di altissimo livello. Normalmente un suo ritorno sarebbe stato molto difficile da realizzare. È successo grazie alle circostanze: aveva un accordo per poter partire, ed è sempre stato un grande tifoso del Barça". Anche lo stesso Cancelo ha più volte espresso il suo legame con il club: dopo il Mondiale per club del giugno 2025, commentò il 2-2 contro il Real Madrid dichiarando di essere "un tifoso in più del Barcellona" e di aver amato l’esperienza vissuta nel club.

Dal punto di vista tattico, il portoghese rappresenta un rinforzo prezioso per Hansi Flick, soprattutto in un momento in cui il centrale Christensen è infortunato. Oltre al contributo alla squadra, il ritorno in Liga sarà fondamentale anche per Cancelo, che in anno di Mondiale avrà l’opportunità di competere in uno dei campionati più competitivi d’Europa, recuperando ritmo e visibilità per non compromettere le convocazioni di Roberto Martínez.