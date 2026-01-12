Borussia Dortmund, si guarda al Manchester City per l'attacco: occhi sul giovane Bobb

L'arrivo al Manchester City di Antoine Semenyo potrebbe portare una cessione in questa sessione di calciomercato. Tra i profili che potrebbero essere ceduti c'è Oscar Bobb, che in stagione ha trovato poco spazio. Il norvegese infatti fra le varie competizioni è sceso in campo in 15 occasioni senza mai andare a segno e realizzando solo un assist. Troppo poco per il giocatore che adesso vuole trovare maggiore spazio.

E l'occasione potrebbe capitare in questo mese di gennaio visto che sul giocatore ci sarebbero gli occhi della Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Sports De, sul calciatore ci sarebbero gli occhi del Borussia Dortmund che starebbe monitorando la situazione e che potrebbe intavolare una trattativa con la formazione inglese di Pep Guardiola.