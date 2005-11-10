Alejandro Garnacho torna a far parlare di sé. Dopo essere rimasto escluso dalla panchina nella sfida di Champions League contro il Galatasaray, l'attaccante argentino ha rimosso dal proprio profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia dell'Aston Villa. Una scelta che alimenta le voci di una rottura con Unai Emery, soprattutto considerando che il classe 2004 era disponibile e che in panchina c'era ancora un posto disponibile.

Il messaggio social e la foto con il Manchester United

Il gesto di Garnacho non si è limitato alla cancellazione dei contenuti legati ai Villans. L'argentino ha infatti deciso di lasciare in evidenza sul proprio profilo una foto che lo ritrae mentre festeggia la vittoria della FA Cup con il Manchester United, un dettaglio che molti hanno interpretato come un messaggio nei confronti dell'attuale club. I rapporti con Emery, del resto, sembrano tesi ormai da tempo.

Spazio ridotto dall'arrivo a Birmingham

Dal suo trasferimento all'Aston Villa, Garnacho ha collezionato appena 95 minuti complessivi distribuiti in sette presenze tra tutte le competizioni. Non è mai partito titolare e l'ultima volta che è sceso in campo risale allo scorso ottobre. L'esclusione dalla lista dei convocati per l'impegno europeo e la successiva reazione sui social rappresentano l'ultimo capitolo di una situazione sempre più delicata, con il futuro dell'argentino che potrebbe tornare al centro delle discussioni già in vista della prossima finestra di mercato.