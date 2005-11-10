Bruges-Liverpool, le formazioni ufficiali: Tresoldi all'esame definitivo. Wirtz dietro Isak
Michele Pavese
Il Liverpool scende in campo contro il Bruges nella quinta giornata della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso europeo. Andoni Iraola sceglie un 4-2-3-1 e punta su Alexander Isak come riferimento offensivo, supportato da un reparto di qualità alle sue spalle.
Wirtz alle spalle di Isak, c'è Nyoni
Tra i pali spazio ad Alisson, protetto dalla linea difensiva composta da Frimpong, Jacquet, Araujo e Kerkez. In mezzo al campo agiranno Nyoni e Szoboszlai, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Munoz, Florian Wirtz e Barcola, con il talento tedesco incaricato di creare occasioni per Isak, unica punta.
Bruges con Vanaken in regia
Il Bruges si presenta con un 4-3-3. Sommer difenderà la porta dei padroni di casa, con Sabbe, Spileers, Mechele e Seys davanti a lui. A centrocampo spazio a Vetlesen, Potts e Vanaken, mentre il tridente offensivo sarà formato da Forbs, Tresoldi e Lemarechal. La squadra belga proverà a sfruttare intensità e ampiezza per mettere in difficoltà un Liverpool che parte con i favori del pronostico.
Bruges (4-3-3): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Lemarechal.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Araujo, Kerkez; Nyoni, Szoboszolai; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.