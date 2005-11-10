Il Liverpool scende in campo contro il Bruges nella quinta giornata della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso europeo. Andoni Iraola sceglie un 4-2-3-1 e punta su Alexander Isak come riferimento offensivo, supportato da un reparto di qualità alle sue spalle.

Wirtz alle spalle di Isak, c'è Nyoni

Tra i pali spazio ad Alisson, protetto dalla linea difensiva composta da Frimpong, Jacquet, Araujo e Kerkez. In mezzo al campo agiranno Nyoni e Szoboszlai, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Munoz, Florian Wirtz e Barcola, con il talento tedesco incaricato di creare occasioni per Isak, unica punta.

Bruges con Vanaken in regia

Il Bruges si presenta con un 4-3-3. Sommer difenderà la porta dei padroni di casa, con Sabbe, Spileers, Mechele e Seys davanti a lui. A centrocampo spazio a Vetlesen, Potts e Vanaken, mentre il tridente offensivo sarà formato da Forbs, Tresoldi e Lemarechal. La squadra belga proverà a sfruttare intensità e ampiezza per mettere in difficoltà un Liverpool che parte con i favori del pronostico.

Bruges (4-3-3): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Lemarechal.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Araujo, Kerkez; Nyoni, Szoboszolai; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.