La pazienza non è mai stata una delle grandi virtù del Chelsea. Dai tempi della gestione Roman Abramovich fino all'arrivo della nuova proprietà BlueCo, a Stamford Bridge la pressione sugli allenatori è sempre stata altissima. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca e altri tecnici hanno vissuto sulla propria pelle le aspettative di un ambiente abituato a cambiare rapidamente rotta.

Ora anche Xabi Alonso ha iniziato a conoscere il lato più complicato della realtà londinese. La pesante sconfitta contro il Leeds, un 4-1 che ha lasciato strascichi importanti, ha provocato la contestazione dei tifosi, usciti dallo stadio tra fischi e proteste.

"Siamo in un momento delicato"

L'allenatore spagnolo ha riconosciuto le difficoltà della squadra senza cercare alibi: "Capisco perfettamente la loro delusione e la condividiamo. L'unica cosa che possiamo fare è lavorare, cercare di dare il meglio e invertire questa situazione". Xabi Alonso ha poi aggiunto: "È stata una partita dura, con un risultato difficile da accettare. Ho la sensazione che siamo in un momento delicato: quando subiamo un colpo, non riusciamo a reagire abbastanza rapidamente per raggiungere il livello competitivo necessario contro una squadra come il Leeds".

Il momento negativo è confermato dai numeri. Il Chelsea ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, è stato eliminato dalla Coppa di Lega ai rigori contro il Liverpool e in Premier League è scivolato all'ottavo posto. Dopo undici giornate, i Blues sono a cinque punti dalla zona Champions e addirittura dodici dalla vetta occupata dall'Arsenal. E tutto ciò senza impegni europei.

Fiducia persa e prime critiche

Il tecnico spagnolo sa che il problema principale riguarda soprattutto l'aspetto mentale: "Abbiamo perso parte della fiducia con cui giocavamo e dobbiamo recuperarla insieme. Dobbiamo essere più forti. È qualcosa di obbligatorio in questa competizione". Le critiche, però, iniziano ad aumentare. Jason Cundy, ex giocatore di Chelsea e Tottenham, è stato molto duro a TalkSport: "È stata una prestazione preoccupante, molto preoccupante. Se continua così, Alonso non conserverà il posto, lo dico senza mezzi termini". Il Chelsea dovrà reagire già dalla prossima sfida contro il Nottingham Forest. Per Xabi Alonso la sfida non è soltanto tecnica, ma soprattutto quella di ricostruire rapidamente una squadra che sembra aver smarrito sicurezza e identità.