Oliver Glasner non usa giri di parole per descrivere la situazione trovata al Nottingham Forest. Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Chelsea, l'allenatore austriaco ha ammesso che gli standard all'interno del club non erano all'altezza delle ambizioni della società, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale. Il Forest occupa attualmente una posizione appena sopra la zona retrocessione, con appena due vittorie nelle prime undici giornate di campionato, e il tecnico ritiene che il percorso di crescita richiederà ancora tempo.

"Ci sono giocatori qui da quattro anni che non parlano inglese"

Glasner ha individuato nell'assenza di standard condivisi uno dei principali problemi del club. "La stabilità in un'azienda nasce dagli standard. Chiunque arrivi deve impegnarsi a rispettarli. Onestamente, quando sono arrivato non erano abbastanza alti", ha dichiarato. L'austriaco ha poi affrontato anche il tema dell'integrazione dei calciatori stranieri: "Abbiamo giocatori che sono qui da quattro anni e non parlano inglese. Se vai in Italia, dopo tre mesi i giocatori rilasciano già le interviste in italiano. Se voglio allenare in Inghilterra devo parlare inglese, se voglio allenare in Italia devo parlare italiano. Altrimenti, Oliver Glasner, se vuoi parlare nel tuo dialetto, resta a casa in Austria, dove tutti ti capiscono, ma da nessun'altra parte".

Obiettivo stabilità e mercato di gennaio

L'allenatore ha ribadito che il progetto del Nottingham Forest è quello di diventare una squadra stabilmente in grado di lottare nella parte sinistra della classifica di Premier League. "Siamo ancora a qualche passo da quell'obiettivo, ma sappiamo quali passi dobbiamo compiere. Questa è una stagione di transizione: restiamo ambiziosi, ma ci sono ancora molti problemi da risolvere". Nei giorni scorsi Glasner ha inoltre incontrato a Londra il proprietario Evangelos Marinakis per pianificare il mercato di gennaio. "Mi ha chiesto di cosa abbiamo bisogno per migliorare la squadra, lo staff e l'ambiente. Vuole il meglio per il Nottingham Forest. È stato un incontro molto positivo e ne è valsa la pena affrontare sei ore di viaggio", ha concluso il tecnico.