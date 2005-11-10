Vangelis Pavlidis è una delle principali figure del calcio portoghese in questa stagione. I numeri parlano chiaro: l'attaccante del Benfica ha realizzato 19 gol nelle 20 partite in cui è sceso in campo, confermando un rendimento di altissimo livello. Una continuità che inevitabilmente ha attirato l'attenzione di diversi club europei, soprattutto di quelli con maggiore disponibilità economica. Tra questi c'è il Tottenham, che sta monitorando con grande attenzione la situazione del centravanti greco.

Gli Spurs osservano il numero 14 del Benfica

Il club londinese ha intensificato il proprio interesse nei confronti di Pavlidis, tanto da inviare con regolarità i propri osservatori alle partite del Benfica. L'obiettivo è sempre lo stesso: seguire da vicino le prestazioni del numero 14 delle Aquile e raccogliere informazioni sul suo rendimento. Il greco è diventato uno degli uomini più importanti della squadra portoghese grazie alla sua capacità realizzativa e alla costanza mostrata sotto porta. I 19 gol segnati in appena 20 presenze rappresentano un biglietto da visita importante e hanno contribuito ad accendere i riflettori internazionali sul suo nome.

Il Benfica attende possibili sviluppi

Per il momento il Tottenham si limita al monitoraggio, ma la presenza frequente degli osservatori inglesi conferma la volontà di seguire l'evoluzione del giocatore, molto apprezzato anche da De Zerbi. Pavlidis, arrivato al Benfica per essere un riferimento offensivo, sta rispondendo nel migliore dei modi alle aspettative e il suo rendimento potrebbe presto attirare nuove attenzioni sul mercato. Il club portoghese è consapevole che le prestazioni dell'attaccante greco possano generare interesse da parte di società importanti, soprattutto dalla Premier League, dove profili offensivi di questo tipo sono particolarmente apprezzati.