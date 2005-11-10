C'è un caso Alejandro Garnacho in casa Aston Villa. La sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray in Champions League ha lasciato in eredità non soltanto una situazione complicata sul piano dei risultati, con sei partite consecutive senza vittorie tra tutte le competizioni, ma anche un interrogativo sempre più ingombrante sul futuro dell'esterno argentino. Arrivato in estate in prestito dal Chelsea, il classe 2004 è stato nuovamente escluso da Unai Emery, questa volta persino dalla lista dei convocati per la trasferta di Istanbul. Una decisione che assume un significato particolare: il tecnico spagnolo avrebbe potuto inserire un dodicesimo giocatore in panchina, ma ha preferito lasciare un posto vuoto, portando con sé soltanto undici riserve, tra cui due portieri.

Emery non fa sconti: "I migliori erano qui"

Interrogato nel postpartita sull'assenza di Garnacho, Emery non ha cercato giustificazioni particolari, rispondendo in maniera piuttosto netta: "Oggi erano qui i giocatori che ritengo migliori per stare con noi e giocare con noi". Una presa di posizione che alimenta inevitabilmente le voci sulle difficoltà del rapporto tra l'allenatore e l'argentino.

Già a settembre il manager dei Villans aveva evidenziato come l'ex Manchester United fosse rimasto indietro rispetto ai compagni a causa delle difficoltà incontrate durante la preparazione estiva. "Garnacho è un po' indietro per alcune circostanze che abbiamo avuto in precampionato. È il momento di avere pazienza e dargli il tempo di cui ha bisogno. Deve continuare a lavorare e, quando avrà a disposizione dei minuti, cercare di giocare bene", aveva spiegato Emery.

Soltanto 95 minuti in sette presenze

I numeri sono emblematici. Da quando è arrivato a Birmingham, Garnacho ha collezionato appena sette presenze, tutte da subentrato, per un totale di 95 minuti. Nessun gol, nessun assist e, soprattutto, nessuna occasione dal primo minuto per dimostrare il proprio valore. L'ultima apparizione risale al 31 ottobre, quando Emery gli ha concesso appena tre minuti nel pareggio per 1-1 contro il Fulham. Nelle ultime cinque partite di Premier League è rimasto fuori dalla lista dei convocati in quattro occasioni.