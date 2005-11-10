Il Benfica vince in rimonta sul campo della rivelazione Santa Clara: decide Prestianni
Michele Pavese
Il Benfica evita un passo falso pesantissimo e passa 2-1 sul campo del Santa Clara, al termine del posticipo della nona giornata della Primeira Liga. Un successo in rimonta che permette alle Aquile di restare a cinque punti dalla capolista Porto e di allungare sullo Sporting.
La squadra di Marco Silva ha però dovuto sudare più del previsto contro la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Il Santa Clara, terzo in classifica, ha disputato un ottimo primo tempo, mettendo in difficoltà i più quotati avversari e passando meritatamente in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fernando.
Nella ripresa è arrivata la reazione del Benfica. Al 62' Pavlidis ha ristabilito la parità, mentre sei minuti più tardi Prestianni ha completato la rimonta, firmando il definitivo 2-1.
CLASSIFICA
Porto 27
Benfica 22
Sporting 18
Santa Clara 18
Arouca 17
Academico Viseu 17
Gil Vicente 14
Alverca 11
Braga 11
Moreirense 11
Famalicao 10
Estrela 10
Guimaraes 8
Maritimo 8
Nacional 7
Casa Pia 7
Rio Ave 7
Estoril 2