Il Benfica vince in rimonta sul campo della rivelazione Santa Clara: decide Prestianni

Il Benfica evita un passo falso pesantissimo e passa 2-1 sul campo del Santa Clara, al termine del posticipo della nona giornata della Primeira Liga. Un successo in rimonta che permette alle Aquile di restare a cinque punti dalla capolista Porto e di allungare sullo Sporting.

La squadra di Marco Silva ha però dovuto sudare più del previsto contro la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Il Santa Clara, terzo in classifica, ha disputato un ottimo primo tempo, mettendo in difficoltà i più quotati avversari e passando meritatamente in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fernando.

Nella ripresa è arrivata la reazione del Benfica. Al 62' Pavlidis ha ristabilito la parità, mentre sei minuti più tardi Prestianni ha completato la rimonta, firmando il definitivo 2-1.

CLASSIFICA

Porto 27

Benfica 22

Sporting 18

Santa Clara 18

Arouca 17

Academico Viseu 17

Gil Vicente 14

Alverca 11

Braga 11

Moreirense 11

Famalicao 10

Estrela 10

Guimaraes 8

Maritimo 8

Nacional 7

Casa Pia 7

Rio Ave 7

Estoril 2