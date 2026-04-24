Glasner cerca il 4° successo su 4 sfide col Liverpool: "Sarebbe unico, siamo motivatissimi"

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Liverpool ad Anfield, il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha sottolineato l’importanza e la particolarità di una partita che i suoi uomini affronteranno per la quarta volta in stagione. I londinesi, infatti, hanno già ottenuto risultati sorprendenti contro i Reds nel corso dell’annata, vincendo ai rigori in Community Shield, imponendosi in campionato a Selhurst Park e ancora in Carabao Cup ad Anfield. Un bilancio che rende la trasferta di domani ancora più significativa.

"Se prima di una stagione dici che puoi battere il Liverpool una volta, è positivo. Due volte è molto buono. Tre volte è straordinario. Ora abbiamo la possibilità di vincere quattro volte in una stagione contro di loro, ed è qualcosa di unico", ha spiegato Glasner. "È una grande motivazione per noi, forse non capiterà mai più. Siamo molto felici di andare ad Anfield".

Il tecnico austriaco. che lascerà le Eagles a fine stagione, ha però avvertito sulle difficoltà della sfida: "Anfield è uno stadio incredibile e il Liverpool è ancora una delle migliori squadre al mondo. Ci aspettiamo una gara durissima, ma è proprio questo tipo di partite che ci aiuta a crescere". Glasner ha poi ribadito la filosofia del suo Crystal Palace, sempre più competitivo anche in Europa: "Vogliamo giocare per vincere ogni partita. Non sempre ci riusciamo, ma la mentalità è questa. È ciò che ci permette di migliorare". Infine, sul piano tattico, il tecnico ha evidenziato le qualità degli avversari: "Il Liverpool ha giocatori offensivi di altissimo livello e grande velocità. Dovremo essere perfetti in fase difensiva e sfruttare ogni occasione. Se vogliamo vincere ad Anfield, dobbiamo dare il massimo sotto ogni aspetto".