Rodrygo, dopo il gol l'abbraccio a Xabi Alonso: "Momento difficile ma siamo dalla sua parte"

Serata dolce amara per Rodrygo, tornato al gol con il Real Madrid dopo 32 partite di astinenza ma che nn è servito ai suoi ad evitare l'ennesimo ko. Al momento del gol, tuttavia, un po' a sorpresa, il brasiliano è andato ad abbracciare il proprio tecnico Xabi Alonso. Una scelta motivata così dopo la partita: "Anche per lui è un momento difficile. Le cose non stanno andando bene. Dobbiamo dimostrare alla gente che siamo dalla parte del nostro allenatore. Si stanno dicendo tante cose. Abbiamo bisogno di questa unità per andare avanti".

Sul match: "Siamo usciti molto frustrati. Il primo tempo è stato molto buono, nei minuti iniziali. Abbiamo segnato un gol, ma non è bastato. Dobbiamo migliorare"

Sui calci piazzati: "Abbiamo che queste partite sono sempre decise dai dettagli. È quello che è successo oggi. Ci alleniamo molto su queste cose, ma poi succede in partita...".

Ancora sul gol: "Ne avevo davvero bisogno. Cerco sempre di segnare e di dare una mano. Sono cose che succedono. Devo continuare ad allenarmi e restare concentrato. Oggi spero che, con questo gol, tornerò al mio livello migliore".

Sui fischi del Bernabeu: "È normale. È un club e una tifoseria esigenti. È giusto. Dobbiamo accettarlo".