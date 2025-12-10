Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Pafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione"

Pafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024
Camillo Demichelis
Oggi alle 23:23Calcio estero
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:09 - Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Siete rammaricati per il risultato?
"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma nel primo tempo abbiamo giocato bene e creato tante occasioni. Purtroppo non sia riusciti a segnare e ne secondo tempo loro hanno avuto un grosso impatto. Sono soddisfatto della prestazione, perchè abbiamo fatto il possibile".

Come si spiega i tanti errori in zona gol?
"Abbiamo bisogno di un grande budget e forse anche di un tecnico migliore (ride ndr), ma abbiamo affrontato una grandissima squadra e siamo orgogliosi della nostra prestazione. Poi proveremo a creare di più e magari fare punti anche se affronteremo il Chelsea".

I cambi non hanno inciso?
"Tutti i giocatori della Juve hanno un grande ritmo e molto forti, noi invece non siamo riusciti a tenere sempre questo ritmo. Però non dipende dai cambi perchè questo è il loro livello e noi abbiamo fatto del nostro meglio. Nelle prossime partite proveremo a fare punti per andare avanti in Champions".

Cosa vi siete detti con Spalletti?
"Non avevo mai affrontato Spalletti, ma ci siamo conosciuti in Russia. È un grande tecnico e voglio augurare il meglio a lui. Spero possa fare bene alla guida di un grande club come la Juventus".

Cosa si aspetta dalle prossime partite?
"È molto difficile, ma proveremo a giocare la stessa partita contro il Chelsea. Poi ovviamente proveremo a dare il massimo fino alla fine".

Articoli correlati
Juventus, Spalletti: "Vincere mette a posto tante cose, ma fin qui fatto troppo poco"... Juventus, Spalletti: "Vincere mette a posto tante cose, ma fin qui fatto troppo poco"
Juventus, Yildiz: "Contento per l'assist a David, buona cattiveria nel secondo tempo"... Juventus, Yildiz: "Contento per l'assist a David, buona cattiveria nel secondo tempo"
Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
Altre notizie Calcio estero
Pafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione" Live TMWPafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione"
Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli... Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
Aston Villa, Emery apre all'addio di Elliott: "Cercheremo la miglior soluzione a... Aston Villa, Emery apre all'addio di Elliott: "Cercheremo la miglior soluzione a gennaio"
Borussia Dortmund, presenza illustre al Signal Iduna Park: tra i tifosi spunta Reus... Borussia Dortmund, presenza illustre al Signal Iduna Park: tra i tifosi spunta Reus
Villarreal già fuori dalla Champions. Marcelino: "Non abbiamo la stessa solidità... Villarreal già fuori dalla Champions. Marcelino: "Non abbiamo la stessa solidità del campionato"
Il Real perde Carreras, Endrick e Carvajal per due giornate dopo le proteste col... Il Real perde Carreras, Endrick e Carvajal per due giornate dopo le proteste col Celta Vigo
Real Madrid, digiuno finito per Rodrygo: primo gol in stagione per l'attaccante brasiliano... Real Madrid, digiuno finito per Rodrygo: primo gol in stagione per l'attaccante brasiliano
Lione, domani la sfida in Europa League contro i Go Ahead Eagles: Fonseca perde due... Lione, domani la sfida in Europa League contro i Go Ahead Eagles: Fonseca perde due pedine
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"
3 Gasperini, il retroscena: aveva proposto a De Rossi di trasferirsi nella sua casa genovese
4 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
5 Il Torino ha esonerato Vagnati. 4 giorni fa Baroni diceva: "Confronto costante sul mercato"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita
Immagine top news n.1 Spento e senza idee, il Napoli naufraga ancora in Europa: Mourinho incarta Conte, 2-0 Benfica
Immagine top news n.2 Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
Immagine top news n.3 Prima McKennie, poi David: la Juve batte il Pafos 2-0, con il cambio modulo di Spalletti decisivo
Immagine top news n.4 Napoli, Manna: "Mainoo? Lo accostano a noi da agosto. Dobbiamo fare valutazioni"
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Curiosità per Zhegrova. David, giocando di più, deve crescere"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Siamo tornati a 3 per necessità, speriamo non succedano altre cose"
Immagine top news n.7 Hermoso e gli insulti di Folorunsho: "Si commentano da soli. Non ho parlato con lui"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"
Immagine news Serie A n.3 Caso Folorunsho, nessun provvedimento. Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Male dall'inizio a Napoli, devastante a gara in corso: Juve, Conceicao è questo
Immagine news Serie A n.2 Benfica, Mourinho: "Partita straordinaria, qualcuno dirà che non era il solito Napoli ma..."
Immagine news Serie A n.3 Ranking Uefa, l'Italia è sempre terza ma assottiglia il gap con la Germania seconda
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte: "Il Benfica ha meritato più di noi, oggi siamo arrivati un po' corti"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Vincere mette a posto tante cose, ma fin qui fatto troppo poco"
Immagine news Serie A n.6 Napoli ko, Zola: "Se gli altri arrivano sempre prima di te, forse l'hanno preparata meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara attende il rientro dell'infortunato Merola. Che è però monitorato in Serie C
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Valutiamo alcune uscite, anche Rigione. Forse prenderemo un centrale"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, archiviato il ko contro la Samp. Nel mirino c'è un'altra ligure, la Virtus Entella
Immagine news Serie B n.4 Palladino si è dimenticato Monza? La frase del mister che i tifosi brianzoli non hanno gradito
Immagine news Serie B n.5 Bari, in vista del SudTirol 40' di partitella a ranghi a tutto campo con la formazione Primavera
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, prosegue la preparazione in vista del Palermo: Cherubini in permesso familiare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia: è obiettivo"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Liverani: "Fiero della prestazione in Coppa. Ma contro il Bra vietati cali di tensione"
Immagine news Serie C n.6 I primi gol di Viola in Serie C. Ma è amaro il risultato del suo Ravenna in Coppa Italia Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
Immagine news Calcio femminile n.2 Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, la lettera aperta del club: "Insulti sessisti e omofobi ad una nostra tesserata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere