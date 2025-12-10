Live TMW Pafos, Carcedo: "Siamo orgogliosi delle nostra prestazione"

23:09 - Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Siete rammaricati per il risultato?

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma nel primo tempo abbiamo giocato bene e creato tante occasioni. Purtroppo non sia riusciti a segnare e ne secondo tempo loro hanno avuto un grosso impatto. Sono soddisfatto della prestazione, perchè abbiamo fatto il possibile".

Come si spiega i tanti errori in zona gol?

"Abbiamo bisogno di un grande budget e forse anche di un tecnico migliore (ride ndr), ma abbiamo affrontato una grandissima squadra e siamo orgogliosi della nostra prestazione. Poi proveremo a creare di più e magari fare punti anche se affronteremo il Chelsea".

I cambi non hanno inciso?

"Tutti i giocatori della Juve hanno un grande ritmo e molto forti, noi invece non siamo riusciti a tenere sempre questo ritmo. Però non dipende dai cambi perchè questo è il loro livello e noi abbiamo fatto del nostro meglio. Nelle prossime partite proveremo a fare punti per andare avanti in Champions".

Cosa vi siete detti con Spalletti?

"Non avevo mai affrontato Spalletti, ma ci siamo conosciuti in Russia. È un grande tecnico e voglio augurare il meglio a lui. Spero possa fare bene alla guida di un grande club come la Juventus".

Cosa si aspetta dalle prossime partite?

"È molto difficile, ma proveremo a giocare la stessa partita contro il Chelsea. Poi ovviamente proveremo a dare il massimo fino alla fine".