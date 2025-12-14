Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Griezmann trascina l'Atletico Madrid: "Voglio vincere un titolo in questa stagione"

Oggi alle 10:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

L'Atletico Madrid torna ad assaporare il gusto della vittoria dopo due sconfitte consecutive, avendo la meglio per 2-1 tra le mura amiche sul Valencia. La rete da 3 punti l'ha messa a segno Antoine Griezmann, che a fine partita ha dichiarato senza troppi giri di parole quali siano le sue intenzioni: "Quello che voglio è vincere un titolo con la squadra in questa stagione. Ho ancora qualche mese e quello che voglio è essere in buona forma fisica e mentale e aiutare la squadra come ho fatto oggi quando sarà il mio turno".

L'attaccante francese, come riportato da Mundo Deportivo, prosegue: "So che cercherò di dare il massimo nei minuti che l'allenatore mi concederà. A volte segnerò un gol come oggi e altre volte, come a Bilbao, non toccherò la palla. Devo accettare che andrà così. Amo il calcio e ogni volta che tocco la palla mi rende felice. Mi rende felice anche vedere i tifosi allo stadio che ci incitano. Tutto questo mi rende felice e mi aiuta ad accettare ogni ruolo che mi viene assegnato".

In chiusura, racconta l'azione del gol: "Marc (Pubill) mi ha visto e so che è un giocatore che può passarmi la palla. L'ho persa di vista, ho provato ad alzare il piede e mi è tornata subito indietro. Non ci ho pensato due volte e ho semplicemente mandato la palla in rete. È stata una fortuna. Il mio controllo mi ha permesso di posizionarmi perfettamente per colpire".

