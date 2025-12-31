Per la Premier sarà Arsenal-City? Guardiola al giornalista: "Sicuro? Vedremo"

Dopo il 4-1 rifilato dall'Arsenal all'Aston Villa, in Inghilterra sembra profilarsi una lotta fra i Gunners ed il Manchester City per la vittoria finale del titolo. Al contempo però la matematica suggerisce prudenza: l'Arsenal è a +5 dal City ed a +6 dalla squadra di Emery, dunque teoricamente tutto è ancora apertissimo a nuovi colpi di scena da qui alla fine della stagione.

Sicuramente è di questo avviso Pep Guardiola, che alla domanda postagli da un giornalista in conferenza stampa sul fatto che il City e i Gunners fossero le uniche contendenti rimaste, ha risposto: "Sei sicuro? Qualche settimana fa era solo l'Arsenal, due giorni fa c'erano tre squadre nella corsa al titolo. E ora solo una. Vedremo".

La prossima sfida del City sarà contro il Sunderland, sul quale Guardiola spiega: "Sono un avversario davvero duro. Ricordo che nella mia prima stagione quando sono andato lì la folla di tifosi era stata incredibile. Hanno battuto il Newcastle. L'Arsenal e l'Aston Villa non sono riuscite a vincere lì. Sarà davvero difficile, ma allo stesso tempo siamo pronti". La sfida è in programma domani, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21 allo Stadium of Light di Sunderland. Ricordiamo che il City ha una gara in meno disputata rispetto all'Arsenal.