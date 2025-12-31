City, Oscar Bobb può andare al Borussia Dortmund. Guardiola replica: "Puoi chiedere a lui"

Fuori da 4 partite per un infortunio alla gamba, Jeremy Doku potrebbe fare ritorno in campo con il Manchester City nel match previsto domani contro il Sunderland. Lo ha confermato Pep Guardiola, allenatore dei citizens, nella conferenza stampa di vigilia del match di Premier League valido la 19a giornata: "Rodri è tornato, forse può giocare qualche minuto, non vedo l’ora! E Doku forse, Stones e Bobb no...", ha dichiarato lo spagnolo.

"Siamo in salute, con un discreto senso dell’umorismo: quindi il 2025 è stato bello!", la battuta a proposito della miriade di infortuni che si è abbattuta sul Manchester City nell'anno solare ormai al tramonto. "Non possiamo giudicare la stagione solo in base al fatto di vincere o meno il titolo, ci sono cose più importanti nella vita di questo. È importante cercare di fare del nostro meglio", la lezione di Guardiola.

E alla domanda se abbia un desiderio per il 2026, Guardiola non ci casca: "Vincere domani. Semplice. Le mie aspettative sono così basse...", la risposta ironica del catalano. Infatti i giornalisti presenti avevano invece tentato di estorcere qualche novità a proposito delle voci di mercato per gennaio: "Al momento non so nulla su niente…", la risposta evasiva. Eppure nelle ultime ore sono montati i rumor riguardo il possibile trasferimento di Oscar Bobb al Borussia Dortmund: "Puoi chiedere a Oscar Bobb, non a me", l'ennesima replica priva di contenuto. Di certo, però, l'arrivo di Semenyo dal Bournemouth chiuderebbe ancora di più le poche possibilità finora riservate al norvegese di guadagnare spazio e minuti.