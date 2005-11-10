Gerrard difende Lisandro Martinez: "Ammiro la sua sincerità, almeno ci ha messo la faccia"

Steven Gerrard ha commentato ai microfoni di The Overlap le recenti dichiarazioni rilasciate da Lisandro Martínez, offrendo la sua interpretazione sull'atteggiamento del difensore. L'ex capitano del Liverpool ha spiegato di comprendere il punto di vista di chi critica le uscite pubbliche dei calciatori quando risultano del tutto noiose o preconfezionate. In molte occasioni, infatti, i giocatori si limitano a risposte robotiche e frasi di circostanza, ripetendo banalmente che la prestazione «non è stata sufficiente» senza aggiungere alcun reale contenuto.

Proprio per questo motivo, Gerrard ha sottolineato di apprezzare la scelta dell'argentino di mostrare trasparenza e metterci la faccia. Il tentativo di Martínez non era guidato da intenzioni polemiche, bensì dalla volontà di essere spontaneo e sincero di fronte ai media, prendendosi le proprie responsabilità invece di nascondersi dietro ai soliti cliché del dopo-gara.

Tuttavia, l'esito delle sue parole ha finito per produrre l'effetto opposto a quello sperato. Secondo Gerrard, pur avendo agito con l'intenzione primaria di difendere e proteggere Michael Carrick, le affermazioni del difensore si sono rivelate un boomerang, finendo paradossalmente per creare una confusione e un polverone ancora maggiori attorno al club.