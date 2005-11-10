Infortuni Roma, per Dybala e Kone esami strumentali fissati per la giornata di domani

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Infortuni Roma, per Dybala e Kone esami strumentali fissati per la giornata di domaniTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 14:07Serie A
autore Tommaso Bonan
15.10.2026 14:07Serie A
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Servirà ancora qualche ora in più per sapere le reali condizioni di Paulo Dybala e Manu Kone. I due calciatori della Roma, ricordiamo, sono usciti entrambi infortunati dal match di ieri sera all'Olimpico contro il Real Madrid in Champions League. Entrambi i calciatori svolgeranno gli esami strumentali nella giornata di domani.
Lo stesso Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, aveva riportato i primi aggiornamenti sui problemi fisici di Koné e Dybala, usciti rispettivamente al 17' e al 46', parlando in questi termini: "Koné ha avuto un'elongazione muscolare, uno stiramento. Dybala ha accusato un risentimento. Per gli altri si tratta di acciacchi".
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