Infortuni Roma, per Dybala e Kone esami strumentali fissati per la giornata di domani

Servirà ancora qualche ora in più per sapere le reali condizioni di Paulo Dybala e Manu Kone. I due calciatori della Roma, ricordiamo, sono usciti entrambi infortunati dal match di ieri sera all'Olimpico contro il Real Madrid in Champions League. Entrambi i calciatori svolgeranno gli esami strumentali nella giornata di domani.

Lo stesso Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, aveva riportato i primi aggiornamenti sui problemi fisici di Koné e Dybala, usciti rispettivamente al 17' e al 46', parlando in questi termini: "Koné ha avuto un'elongazione muscolare, uno stiramento. Dybala ha accusato un risentimento. Per gli altri si tratta di acciacchi".