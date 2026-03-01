Tensioni in Medio Oriente, in Qatar si ferma il calcio: sospese tutte le partite

Il calcio si ferma in Qatar. Le ore di forte tensione internazionale hanno avuto ripercussioni immediate anche sul fronte sportivo, spingendo le autorità calcistiche del Paese a una decisione drastica. Dopo l’intercettazione di missili su Doha e la dura condanna ufficiale degli attacchi missilistici iraniani, la Qatar Football Association ha annunciato il rinvio di tutte le competizioni sul territorio nazionale fino a nuovo avviso.

La misura è entrata in vigore con effetto immediato e ha già coinvolto la Qatar Stars League, che ha sospeso le gare in programma per la 17ª giornata. Nel comunicato ufficiale, la Federazione ha spiegato: “Tutti i tornei, le competizioni e le partite sono rinviati fino a nuovo avviso. Le date di ripresa saranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali”. Il messaggio si chiude con un appello alla protezione e alla sicurezza del Paese.



Alla base dello stop c’è l’escalation dei conflitti delle ultime ore che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele. Una situazione fluida che rende impossibile, al momento, ipotizzare una rapida ripartenza dell’attività calcistica.