Man United, casting per il dopo-Carrick: in pole Roberto Martinez, ma ci sono due alternative

Il futuro della panchina del Manchester United continua a essere uno dei temi più caldi del panorama europeo. In vista della prossima stagione, il club inglese sta valutando diversi profili e, secondo il portale Talk Sport, tra i nomi monitorati c’è anche quello di Roberto Martínez, attuale commissario tecnico del Portogallo.

L'allenatore spagnolo è legato alla federazione lusitana da un contratto valido fino al 31 luglio 2026, pochi giorni dopo la conclusione del Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un dettaglio che, al momento, congela ogni discorso sul suo futuro. Martínez e la Federação Portuguesa de Futebol non affronteranno il tema prima della Coppa del Mondo, con l’obiettivo di concentrarsi esclusivamente sul torneo, che il Portogallo affronterà da campione in carica della Nations League.

Martínez conosce bene il calcio inglese: ha allenato in Premier League Swansea, Wigan ed Everton, conquistando anche una storica FA Cup con il Wigan nel 2013 contro il Manchester City. Intanto, allo United, Michael Carrick resta in sella come allenatore ad interim e spinge per una conferma, forte dei successi dell'ultimo periodo.

Nel casting figurano anche Roberto De Zerbi e Julian Nagelsmann. “Martínez è un nome discusso internamente, ma non è detto che sia in cima alla lista”, ha spiegato il giornalista del portale Ben Jacobs al podcast The United Stand. Il Mondiale, intanto, resta la sua unica priorità.