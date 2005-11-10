Szczesny: "Conosco il mio ruolo e sono fortunato: vedo giocare il Barça dal miglior posto dello stadio"

"Conosco molto bene quale sia il mio ruolo nella squadra. Joan è un grande portiere ed è per questo che gioca titolare. Io voglio solo godermela, perché ho il miglior lavoro del mondo: mi pagano per vedere giocare il Barcellona dal miglior posto dello stadio".

Con queste parole Wojciech Szczesny, portiere di riserva blaugrana, ha espresso a Canal+ Sport, con estrema serietà e serenità la sua posizione all'interno dello spogliatoio. Il calciatore ha voluto sottolineare le qualità del compagno di reparto, accettando di buon grado le gerarchie stabilite dal tecnico. La dichiarazione fa trasparire il clima disteso e di forte coesione presente all'interno del gruppo catalano, dove il rispetto dei ruoli e l'armonia tra i pali rappresentano elementi chiave per il proseguimento della stagione.