Il Barcellona rientra nell'EFC (ex ECA) dopo il distacco dalla Super Lega

L'EFC, ex ECA, ovvero il consiglio di amministrazione delle squadre di calcio europee, ha accolto la domanda di riammissione da parte del Barcellona, che si era allontanato dall'ente per il progetto Super Lega.

Questo il comunicato: "Il consiglio di amministrazione delle squadre di calcio europee (EFC) si è riunito questa settimana per prendere in considerazione una richiesta di adesione da parte dell'FC Barcelona. Il club era un membro fondatore di EFC, con il precedente nome dell'organizzazione di ECA. Il Consiglio ha preso atto dell'impegno del Barcellona a far crescere insieme il calcio europeo e ha approvato all'unanimità la loro richiesta di ricongiungersi all'EFC come membro ordinario.

EFC vorrebbe mettere a verbale i suoi ringraziamenti a Joan Laporta per lo spirito con cui si è impegnato in discussioni per riportare l'unità al calcio di club europeo. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Barcellona nell'EFC e di lavorare in collaborazione con il club e i nostri membri più ampi. EFC ha partnership strategiche a lungo termine con UEFA e FIFA e crede nel lavorare in collaborazione con le parti interessate del calcio mentre continuiamo a mettere i club e i loro interessi al centro del gioco".

Da parte sua il Barcellona ha spiegato: "L'FC Barcelona valuta molto positivamente questa decisione e riafferma il suo impegno a lavorare insieme al resto dei club europei a beneficio del calcio, delle sue competizioni e dei suoi tifosi".