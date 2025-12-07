Il Brighton la riprende al 91': 1-1 con il West Ham. Mancato l'aggancio al Chelsea

Finisce in parità tra Brighton e West Ham: si decide tutto nel secondo tempo con la rete di Bowen per gli hammers e quella di Rutter nel finale e in pieno recupero (91'). I Seagulls così restano aggrappati ai piani alti della classifica a quota 23 punti, al pari del Crystal Palace ma con una gara in più, mentre Nuno Espirito Santo guadagna un punto d'oro ma si ritrova con qualche rammarico in più per quei due punti mancati che avrebbero valso tantissimo in ottica classifica e salvezza.

PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA

Aston Villa-Arsenal 2-1

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0

Manchester City-Sunderland 3-0

Newcastle-Burnley 2-1

Tottenham-Brentford 2-0

Leeds-Liverpool 3-3

Brighton-West Ham 1-1

Fulham-Crystal Palace

Wolverhampton-Manchester United

CLASSIFICA

1. Arsenal 33*

2. Manchester City 31*

3. Aston Villa 30*

4. Chelsea 25*

5. Everton 24*

6. Crystal Palace 23

7. Sunderland 23*

8. Liverpool 23*

9. Tottenham 22*

10. Brighton 23*

11. Newcastle 22*

12. Manchester United 22

13. Bournemouth 20*

14. Brentford 19*

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 15*

17. Leeds 14

18. West Ham 13*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2

*una gara in più