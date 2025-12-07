Premier League, 15ª giornata: Brighton con vista Europa, derby tra Fulham e Palace
La 15ª giornata di Premier League, dopo le emozioni e i colpi di scena regalati ieri, prosegue oggi con altre due partite decisamente da seguire. Il Brighton, di scena alle 15.00, ospita il West Ham. Una vittoria consentirebbe ai Seagulls di agganciare il Chelsea quarto a quota 25. I Blues di Maresca potrebbero invece essere addirittura superati dal Crystal Palace, che invece avrà il derby contro il Fulham. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0
Manchester City-Sunderland 3-0
Newcastle-Burnley 2-1
Tottenham-Brentford 2-0
Leeds-Liverpool 3-3
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 31*
3. Aston Villa 30*
4. Chelsea 25*
5. Everton 24*
6. Crystal Palace 23
7. Sunderland 23*
8. Liverpool 23*
9. Tottenham 22*
10. Brighton 22
11. Newcastle 22*
12. Manchester United 22
13. Bournemouth 20*
14. Brentford 19*
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*una gara in più
