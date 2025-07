Ufficiale Il Celtic pesca dal Giappone, Rodgers: "Yamada forte, vuole lasciare il segno in Europa"

"Celtic Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Shin Yamada, che si è unito al club con un contratto quadriennale proveniente dalla squadra giapponese della J League, Kawasaki Frontale, in attesa di autorizzazione internazionale". Così la società scozzese, campione indiscusso in carica, ha annunciato l'arrivo del nipponico Shin Yamada tramite comunicato ufficiale. Arriva dal Kawasaki Frontale per circa 2 milioni di euro.

"L’attaccante di 25 anni è l’ultimo innesto nella rosa di Brendan Rodgers, insieme al connazionale Hyato Inamura, Kieran Tierney, Benjamin Nygren, Callum Osmand e Ross Doohan. Shin Yamada, che ha recentemente ottenuto la sua prima presenza con la nazionale giapponese, ha segnato 32 gol in 121 partite con il Kawasaki Frontale, lo stesso club in cui giocava Reo Hatate prima di unirsi al Celtic. E si unirà ai connazionali Reo Hatate, Daizen Maeda e Hyato Inamura al Celtic", recita l'annuncio.

Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, ha dichiarato: "Sono davvero felice che Shin sia arrivato al club. È un giocatore forte, capace di segnare e di creare occasioni per gli altri, e penso che possa aggiungere una dimensione importante alla nostra linea offensiva. So che è molto motivato a lasciare il segno nel calcio europeo e a rendere al meglio per il Celtic, e credo che abbia la forza, l’atletismo e l’intensità di gioco per far bene con noi. Non vedo l’ora di lavorare con lui".