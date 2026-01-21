Il City stecca col Bodo, Haaland: "Imbarazzante. Con Donnarumma mi prendo responsabilità"

Una totale disfatta per il Manchester City nell'uscita di Champions League ieri, con il Bodo/Glimt ad esultare invece per il successo (3-1) trovato. Un risultato che non ha buttato fuori gli inglesi dalla top 8, fondamentale in termini di accesso diretto agli ottavi di finale, per evitare di passare dai playoff. Ma che certamente sancisce un flop per la banda di Guardiola - rimasta in 10 per l'espulsione di Rodri - ed Erling Haaland, centravanti norvegese rimasto a secco e visibilmente seccato dal finale.

"Non so, abbiamo fatto il nostro meglio, ovviamente qualcosa è mancato. E mi prendo la responsabilità insieme a Rodri, Gigi (Donnarumma, ndr), Tijjani (Reijnders, ndr) come giocatori d'esperienza. Non voglio incolpare nessuno, ma dobbiamo prenderci più responsabilità perché alla fine non è abbastanza", ha confidato il numero 9 del City ai microfoni di CBS Sports Golazo.

Proseguendo in seconda battuta il mea culpa per la mancata prestazione offerta: "Mi scuso con tutti, con ogni tifoso, ogni singola persona che è venuta a sostenerci qui (a Bodo, ndr) perché alla fine è imbarazzante. Il Bodo ha giocato un calcio incredibile e alla fine è meritato, quindi quello che posso dire è che mi dispiace". Adesso il Manchester City si trova al settimo posto nella classifica unica di Champions League con 13 punti e l'Atalanta questa sera potrebbe anche scavalcarlo qualora ottenesse un successo contro l'Athletic.