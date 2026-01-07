Premier League, 9 sfide al via: tutte le formazioni. Prime in panchina per Fletcher e Rosenior
La Premier League vive un turno infrasettimanale decisamente intenso. Otto gare in contemporanea alle 20.30, con Newcastle-Leeds e Burnley-Manchester United (prima di Fletcher in panchina, così come per Liam Rosenior nel Chelsea) che si gioca alle 21.15 e soltanto Arsenal-Liverpool in programma domani sera. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle sfide di stasera.
Le formazioni ufficiali di Manchester City-Brighton
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Alleyne, Khusanov, Ake, Gonzalez, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Haaland.
Brighton: Verbruggen, Gomez, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, De Cuyper, Hinshelwood, Ayari, Mitoma, Gross, Rutter.
Le formazioni ufficiali di Everton-Wolverhampton
Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Iroegbunam, Armstrong, Garner, McNeil, Grealish, Barry.
Wolverhampton: Sa, S. Bueno, H. Bueno, Gomes, Arias, Hwang, Arokodare, Mosquera, Mane, Krejci, Tchatchoua.
Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Tottenham
Bournemouth: Petrovic, Truffert, Cook, Senesi, Scott, Evanilson, Tavernier, Jimenez, Kroupi, Hill, Semenyo.
Tottenham: Vicario, Palhinha, Simons, Tel, Bergvall, Romero, Porro, Spence, Bentancur, Van de Ven, Kolo Muani.
Le formazioni ufficiali di Brentford-Sunderland
Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Henry, Yarmoliuk, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Schade, Igor Thiago.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Geertruida, Hume, Xhaka, Le Fee, Adingra, Rigg, Brobbey.
Le formazioni ufficiali di Fulham-Chelsea
Fulham: Leno, Diop, Anderson, Cuenca, Castagne, Berge, Cariney, Robinson; Wilson, Smith Rowe; Raul.
Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.
Le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Aston Villa
Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Guehi, Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell, Johnson, Pino, Mateta.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Digne, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Sancho, Watkins.
Le formazioni ufficiali di Burnley-Manchester United
Da confermare
Le formazioni ufficiali di Newcastle-Leeds
Da confermare