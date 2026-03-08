Il Fenerbahce vince nel segno di Guendouzi e rilancia la sfida al Galatasaray
Il Fenerbahce vince ancora: 3-2 al Samsunspor nella 25esima giornata della Super Lig turca. E lo fa ancora nel segno dell'ex centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi: suo il gol che ha riportato la sfida momentaneamente in parità dopo il vantaggio iniziale firmato da Mouandilmadji. Solo panchina per l'ex Inter Milan Skriniar.
Con questo risultato il Fenerbahce si porta a -4 dalla vetta occupata dal Galatasaray (57 punti a 61), a +6 dal terzo posto del Trabzonspor. Al termine del campionato turco mancano ora 9 partite, dunque ancora è tutto in discussione per quanto riguarda la vittoria finale del titolo. Domenico Tedesco, subentrato a José Mourinho in panchina, continua a sperare dunque nella rimonta.
Per quanto riguarda Guendouzi, si tratta per lui del secondo gol nella nuova avventura in Turchia, dopo quello molto pesante siglato nella finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray.